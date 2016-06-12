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    Ходжсон: «Это горькая пилюля, но мы должны ее проглотить»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды России (1:1).

    «В игре нашей было много хорошего, но и гол соперника был хорош. Мы должны принять это разочарование и двигаться дальше. Многими аспектами игры я остался удовлетворен.

    Мне казалось, что мы выглядели хорошо и заслужили победу. Результат – горькая пилюля, но если мы сможем ее проглотить, то сможем и двигаться вперед», – сказал Ходжсон.

    Источник: BBC

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    12.06.2016 01:26
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июня 2016, 03:20

      Саша Грей все время так на работе говорила )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2016, 02:22

      С проглотом...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 июня 2016, 02:08

      Да.
      Должны.

      Англия рождена чтобы глотать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июня 2016, 01:59

      Молодец, по делу

      0
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