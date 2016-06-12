Ходжсон: «Это горькая пилюля, но мы должны ее проглотить»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды России (1:1).

«В игре нашей было много хорошего, но и гол соперника был хорош. Мы должны принять это разочарование и двигаться дальше. Многими аспектами игры я остался удовлетворен.

Мне казалось, что мы выглядели хорошо и заслужили победу. Результат – горькая пилюля, но если мы сможем ее проглотить, то сможем и двигаться вперед», – сказал Ходжсон.