Ходжсон: «Готовились праздновать, но сейчас уже не можем»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжосн прокомментировал результат матча против России (1:1)

«Когда команда пропускает за минуту до конца, это глубокое разочарование. Мы полностью контролировали игру, кроме 15 минут на старте второго тайма. Сегодня ничья для нас как поражение. Готовились праздновать, но сейчас не можем этого. Есть проблема пропущенных в концовках голов.

Но гол был хорош. Это был показатель хорошего уровня игры с их стороны. Не думаю, что мы не доработали в этом моменте», – заявил Ходжсон.

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