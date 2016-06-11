Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шкртел: «Матч против России станет решающим для Словакии»

    Защитник сборной Словакии Мартин Шкртел поделился своими впечатлениями от матча против Уэльса (1:2).

    «Мы разочарованы результатом, так как большую часть матча мы играли лучше, но не могли реализовать свои моменты. Соперник сыграл так, как мы от него и ожидали – они пытались все время играть через свою главную звезду Гарета Бейла, и мы были готовы к этому, но и другие футболисты действовали здорово.

    Да, мы проиграли сегодня, но у нас еще есть две игры, чтобы исправить ситуацию. Если мы продолжим играть так, как сегодня, то сможем добиться положительного результата. Игра против России превращается в решающую для нас, нам важно забыть о поражении и сконцентрироваться на следующей игре. Сборная России отличается от Уэльса, сейчас мы просмотрим их матч против англичан и будем готовы к 15 числу», – добавил защитник.

    Примите участие в Конкуре прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2016 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 12 июня 2016, 00:14

      Дзюба в ударе!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 12 июня 2016, 00:00

      ПАКУЙ ЧЕМОДАНЫ !!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11