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    Евро-2016. Уэльс обыграл Словакию

    Сборная Уэльса в дебютном матче на Евро обыграла сборную Словакии со счетом 2:1. На гол Бэйла в начале игры словаки ответили выстрелом Дуды во втором тайме. Но вышедший на замену Робсон-Кану принес победу валлийцам.

    Чемпионат Европы-2016. Группа В. 1-й тур

    Уэльс – Словакия – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бэйл, 10; 1:1 – Дуда, 61; 2:1 – Робсон-Кану, 81.

    Уэльс: Уорд, Гантер, Тейлор, Дэвис, Честер, Уильямс, Аллен, Рэмси (Ричардс, 89), Эдвардс (Ледли, 69), Дж. Уильямс(Робсон-Кану, 71), Бэйл.

    Словакия: Козачик, Шкртел, Пекарик, Дюрица, Грошовски (Дуда, 60), Куцка, Мак, Вайсс (Стох, 83), Швенто, Гамшик, Дюриш (Немец, 60).

    Предупреждения: Грошовски, 31; Мак, 78; Вайсс, 80; Куцка, 83; Шкртел, 90.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 20:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 11 июня 2016, 23:36

      Бэйл рулит))

      0
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      Рейтинг: +2

      Симург 11 июня 2016, 21:15

      Последний гол всё категорически испортил. Ничейный результат для нас был бы идеальным вариантом. Теперь играть со злыми словаками, которым больше нечего терять, и с окрылённым Уэльсом, бьющимся за выход. Похоже, надо обыгрывать англичан, чтобы не превратить последующие матчи в пытку. :-D

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Симург 11 июня 2016, 21:17

      .... в Россию, можно только верить. Ф. Тютчев.

      0
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 11 июня 2016, 21:08

      обе эти команды играли отлично, быстро бегали и достойно комбинировали, боюсь наши деревья в пролете как обычно. но все равно будим верить в чудо

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 июня 2016, 20:57

      Ох и пролетим всем))

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 июня 2016, 20:55

      Зря на словаков поставил)

      1
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      Рейтинг: +3682

      lordmrv > Legioner-05 11 июня 2016, 21:12

      и я

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