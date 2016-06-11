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    Березуцкий считает, что талисманом сборной России должен стать Дзюба

    Защитник сборной России Василий Березуцкий накануне встречи группового этапа Евро-2016 с англичанами поделился мнением об игре форварда Уэйна Руни, а также определился с талисманом национальной команды.

    – Вы тоже считаете, что Руни уже не тот?

    – Руни стал играть иначе. Возможно, это связано с возрастом. Но он топ-форвард, мы уверены в этом на 100 процентов.

    – У сборной Англии есть талисман, львенок, а хранителем его является Крис Смоллинг. Кто или что является талисманом сборной России?

    – Пусть нашим талисманом будет Широков. Или Артем Дзюба – как говорит наш тренер, где Дзюба – там победа. Если серьезно, я даже не знаю, о чем вы. Не люблю приметы и талисманы. Давайте лучше талисманом будет вся наша команда. 23 талисмана!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2016 01:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июня 2016, 12:52

      Наш талмсман-бератино,ясно почему бревна ходят по полю

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 11 июня 2016, 02:13

      я так понял у нашей сборной талисман - бревно или полено((((

      -2
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