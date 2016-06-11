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    Слуцкий: «Такое ощущение, что завтра вся страна будет болеть за нас»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Напомним, встреча состоится в субботу и начнется в 22:00 по московскому времени.

    – Подходит ли к сборной России пословица «Русские долго запрягают, но быстро едут"?

    – Что считать за «долго запрягают"? Если тренировочный этап, то соответствует действительности. А если речь про турнир, то не хотелось бы.

    – Что является большим преимуществом – опыт российских футболистов или молодость английских?

    – Всегда идет вечный спор между молодостью и опытом. Что будет преимуществом? То, что у нас есть футболисты, имеющие опыт выступления в подобных турнирах? Или наоборот, превосходство будет у англичан, у которых молодые игроки еще не сталкивались с давлением.

    К тому же, у нас тоже большая группа игроков, для кого это будет первый опыт участия в крупных международных турнирах.

    – Вы испытываете ощущение, что вас ждет самый важный матч в карьере?

    – Не совсем корректная постановка вопроса. Я испытываю ощущение, что завтра вся страна будет болеть за нас и переживать. Хочется порадовать болельщиков качественной игрой и хорошим результатом. В этом плане – да. Но назвать матч с Англией самым важным в карьере… Об этом можно будет говорить позже.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2016 01:46
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 июня 2016, 14:58

      А после игры, последними словами...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 11 июня 2016, 12:07

      Победы НАШИМ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Александр777 11 июня 2016, 11:05

      Ребята только на победу играйте

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 11 июня 2016, 10:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если ,не дай бог,уложат Англию ,все сойдут с ума !
      А реакция русских болел,будет нечто ввиде теракта,после игры есесенно)))

      -5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июня 2016, 09:18

      Он вчера видел какие скорости на поле? Называется слиыай воду

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2016, 08:51

      Лёня,Лёня, что ты несёшь ?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 июня 2016, 08:15

      Болеть-да, а ставки на сделают в пользу англичан, вот парадокс.

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 июня 2016, 07:23

      Лучший способ предсказать будущее -- придумать его.

      1
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      Рейтинг: +50

      roskaz > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 июня 2016, 07:44

      А лучше - делать его.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 11 июня 2016, 07:13

      Еще и весь Казахстан за Россию болеет, удачи Вам!

      8
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 11 июня 2016, 07:01

      Она и будет болеть!!!

      3
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