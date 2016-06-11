Тэтэрушану: «Результат матча несправедлив. Все решили ошибка судьи и один классный удар»

Вратарь сборной Румынии Чиприан Тэтэрушану прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Франции (1:2).

«Результат несправедлив. Судя по игре, мы могли добиться большего. Все наши футболисты были максимально сконцентрированы.

Исход встречи предопределили ошибка судьи и высококлассный удар соперника. В любом случае мы сыграли с Францией на равных. Мы должны брать очки в оставшихся матчах», – приводит слова Тэтэрушану Dolce Sport.