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    Тэтэрушану: «Результат матча несправедлив. Все решили ошибка судьи и один классный удар»

    Вратарь сборной Румынии Чиприан Тэтэрушану прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Франции (1:2).

    «Результат несправедлив. Судя по игре, мы могли добиться большего. Все наши футболисты были максимально сконцентрированы.

    Исход встречи предопределили ошибка судьи и высококлассный удар соперника. В любом случае мы сыграли с Францией на равных. Мы должны брать очки в оставшихся матчах», – приводит слова Тэтэрушану Dolce Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 00:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 июня 2016, 12:49

      По-хорошему, он прав. И вообще, несмотря на пенальти, судья побаивался свистеть против хозяев.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 11 июня 2016, 08:20

      ...как всегда,судья-мадьяр,на "высоте". Никогда не любил румын,но играли здорово.
      Сегодня посмотрим как наша сборная поёт Гимн,наш Гимн--а отсюда и качество игры будет. И ещё---хочу посмотреть,услышать не придётся,как Мудко будет петь.
      Удачи нашим футболёрам,другого у них,и у нас с вами НЕТ.

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