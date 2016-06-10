Березуцкий: «20-го числа можем оказаться где-то в районе Москвы»

Защитник сборной России Василий Березуцкий уверен, что команде следует играть на Евро в полную силу с первого же матча.

«Если будем долго запрягать, то 20-го числа можем оказаться где-то в районе Москвы. На тренировочном этапе это можно себе позволить, но к формату чемпионата Европы эта поговорка не очень подходит.

Всегда идет соперничество между опытом и молодостью. Не знаю, станет ли опыт для нас преимуществом. Для многих наших ребят это тоже будет первый опыт на таких крупных турнирах», – сказал Березуцкий на пресс-конференции, посвященной матчу сборных России и Англии.

Отметим, что по регламенту такие мероприятия вместе с главным тренером должен посещать капитан команды. Таким образом, вероятно, именно Березуцкий, а не Роман Широков, будет капитаном россиян в матче с англичанами.