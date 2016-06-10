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    Ходжсон: «Не знаю, как у сборной России, но у нас глаза горят»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды России.

    «Не знаю, как у российской команды, но у сборной Англии горят глаза. На этом турнире многие хотят показать максимальный результат. Мы наблюдали за сборной России, удивлюсь, если Слуцкий не делал то же самое. Россия – опытная, сильная команда, нам не будет легко.

    Не помню, что говорил в декабре, но не верится, что мог тогда не знать состава сборной России. Там многие играют на высоком уровне не первый год. Сегодняшний состав нашего соперника также силен во многих аспектах, и мы знаем в каких. Мы уважаем Россию, это опытная команда. Многие выступают на высоком уровне в ЦСКА и «Зените». Это большой вызов для нас. Что касается отдельных игроков, то я не хочу кого-то критиковать или хвалить.

    Надеюсь, наши фанаты будут наслаждаться матчами сборной и не будут участвовать в беспорядках. Они много лет нас замечательно поддерживают», – сказал Ходжсон.

    Матч Англия – Россия состоится в субботу, 11 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.06.2016 20:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 июня 2016, 00:40

      Он льстит России, многие его игроки даже не знают наших никого. Англичане уверенны в своей победе, и я тоже!

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