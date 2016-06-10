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    Пеле считает, что сборная Англии способна добиться успеха на Евро-2016

    Легендарный бразильский нападающий Пеле уверен, что сборная Англии способна достичь хорошего результата на чемпионате Европы-2016.

    «У англичан очень хорошая команда, которую ведет Уэйн Руни. В их составе есть несколько молодых талантов, которые рвутся в бой.

    Считаю, что Англия не до конца реализовывала свой потенциал на последних турнирах, но на Евро-2016 команда Роя Ходжсона способна добиться успеха. Предстоящий турнир – отличная возможность для английских футболистов показать себя», – сказал Пеле.

    Источник: The Times

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    10.06.2016 17:41
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