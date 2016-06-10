Погребняк: «Уверен, в матче с Россией англичане рассчитывают только на победу»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, в свое время выступавший за «Фулхэм», поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Англии.

– Игроки сборной Англии перед стартовым матчем заявляют, что ничья с Россией будет для них неплохим результатом. Лукавят?

– Думаю, да. Для прессы они могут даже говорить, что было бы неплохо, если бы проиграли России в один мяч, но в душе, я уверен, они думают только о победе и рассчитывают именно на этот результат.

– Один из наставников сборной России Сергей Балахнин, который присутствовал на матчах англичан, говорил, что Руни уже не тот. Согласны?

– Руни всегда останется тем, кем был. Это капитан сборной, мастер, которому надо уделять пристальное внимание. Я не только слежу за его карьерой, но и очень жалею, что больше не играю против него. Это один из выдающихся футболистов, против которых я выходил на поле.

– Хорошо знаете нынешнюю сборную Англии?

– Да, как и страну в целом. У них окреп Крис Смоллинг, который является основным защитником сборной Англии. Джо Харт своей игрой в воротах не вызывает никаких вопросов. В полузащите много молодых ребят, которые очень достойно провели сезон. Все хотят показать себя, раскрыться, повысить контракт, ведь такие турниры являются своего рода рынком.

– Лучший бомбардир АПЛ Харри Кейн из «Тоттенхэма» – самый опасный игрок соперника, или назовете кого-то другого?

– Я бы отметил Джейми Варди из «Лестера». Он бежит, забивает. Как-то он мне ближе по своей манере игры. А может то, что его клуб стал чемпионом, вызывает симпатии к нему. Но Кейн – это тоже машина для голов.