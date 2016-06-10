Сборная России прибыла в Марсель

Футболисты сборной России прилетели в Марсель, где завтра им предстоит сыграть матч первого тура группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Игра состоится на стадионе «Велодром», начало – в 22.00 по московскому времени.

Сегодня вечером подопечные Леонида Слуцкого проведут предматчевую тренировку.