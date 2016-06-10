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    Сборная России прибыла в Марсель

    Футболисты сборной России прилетели в Марсель, где завтра им предстоит сыграть матч первого тура группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Игра состоится на стадионе «Велодром», начало – в 22.00 по московскому времени.

    Сегодня вечером подопечные Леонида Слуцкого проведут предматчевую тренировку.

    Источник: Twitter

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    10.06.2016 14:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 июня 2016, 19:31

      А.С. Пушкин о ЕВРО-2016

      Товарищ, верь: придёт она,
      Победа на футбольном поле,
      Россия вспрянет ото сна,
      И, стало быть, по Божьей воле
      Запомнит сборной имена!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 10 июня 2016, 16:37

      Все равно верим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd > Schmitt 10 июня 2016, 18:12

      Да конечно! Как иначе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 10 июня 2016, 15:52

      Привет всем. Опять все решают бабки, агенты..... Проходит чемпионат ребята хотят в сборную а даже серебро чемпионата России не дает право сыграть за сборную на евро. Зато там те кто провалил последнее евро последний мир кто вылетел в фнл кто сидел на лавке...Единицы новичков молодежи на которые и надежды.Противно и обидно за ребят которые бились год в стране а едет на евро какой то неизвестный натурализованный немец. Какое там молодежь, развитие футбола в стране, Россияне -...пи пи ..пи.... (то что думаю писать не могу). Думаю ничего нам не светит, но очень хочу ошибиться. Болел с началом чемпа Европы!

      1
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 10 июня 2016, 15:24

      У Англии надо выигрывать

      3
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