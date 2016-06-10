Сборная России прибыла в Марсель

А.С. Пушкин о ЕВРО-2016
Товарищ, верь: придёт она,
Победа на футбольном поле,
Россия вспрянет ото сна,
И, стало быть, по Божьей воле
Запомнит сборной имена!
Футболисты сборной России прилетели в Марсель, где завтра им предстоит сыграть матч первого тура группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Игра состоится на стадионе «Велодром», начало – в 22.00 по московскому времени.
Сегодня вечером подопечные Леонида Слуцкого проведут предматчевую тренировку.
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— Сборная России (@TeamRussia) 10 июня 2016 г.