Франция и Румыния сыграют в матче-открытии Евро-2016

10 июня будет дан старт событию, которого так долго ждали все футбольные болельщики. Во Франции стартует чемпионат Европы-2016. Очередной розыгрыш турнира традиционно откроет встреча с участием хозяев Евро – французов. Подопечные Дидье Дешама на «Стад де Франс» сыграют с командой Румынии.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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