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    Франция и Румыния сыграют в матче-открытии Евро-2016

    10 июня будет дан старт событию, которого так долго ждали все футбольные болельщики. Во Франции стартует чемпионат Европы-2016. Очередной розыгрыш турнира традиционно откроет встреча с участием хозяев Евро – французов. Подопечные Дидье Дешама на «Стад де Франс» сыграют с командой Румынии.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2016 20:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 июня 2016, 22:55

      0-0 будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 10 июня 2016, 21:03

      Ставлю 3:2.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 10 июня 2016, 16:52

      2-1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 июня 2016, 14:50

      Удачи хозяевам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 10 июня 2016, 14:39

      думаю французы на матче открытии неслабо пройдутся по румынам!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Ховрино 446 10 июня 2016, 22:36

      не думаю...

      0
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      Рейтинг: +14

      Илья993 10 июня 2016, 14:21

      Как будто нельзя бесплатно посмотреть)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Russo_ 10 июня 2016, 14:16

      FRance

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -46

      kurskih 10 июня 2016, 13:06

      Наконец-то ЧЕ стартовал!
      Хотелось бы, чтобы матч-открытие был несухим и зрелищным!

      2
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