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  • Самый высокооплачиваемый тренер на Евро – Ходжсон, Слуцкий получает меньше всех

Самый высокооплачиваемый тренер на Евро – Ходжсон, Слуцкий получает меньше всех

9 июня 2016, 21:34
26

Английское издание Daily Mail составило рейтинг главных тренеров команд-участниц Евро-2016 в соответствии с их зарплатами.

Самым высокооплачиваемым специалистом на Евро оказался главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, в тройку вошли Антонио Конте и Фатих Терим.

Наставник сборной России Леонид Слуцкий замкнул список. Полностью этот рейтинг выглядит следующим образом:

1. Рой Ходжсон (Англия, 3,5 миллиона фунтов в год)

2. Антонио Конте (Италия, 3,15 миллиона)

3. Фатих Терим (Турция, 2,7 миллиона)

4. Йоахим Лев (Германия, 2,15 миллиона)

5. Висенте Дель Боске (Испания, 2 миллиона)

6. Дидье Дешам (Франция, 1,3 миллиона)

7. Марсель Коллер (Австрия, 1,15 миллиона)

8. Мартин О’Нил (Ирландия, 1 миллиона)

9. Фернанду Сантуш (Португалия, 962 тысячи)

10. Бернд Шторк (Венгрия, 770 тысяч)

11. Владимир Петкович (Швейцария, 575 тысяч)

12. Марк Вильмотс (Бельгия, 550 тысяч)

13. Ларс Лагербек (Исландия, 346 тысяч)

14. Майкл О’Нил (Северная Ирландия, 250 тысяч)

15. Крис Коулмэн (Уэльс, 200 тысяч)

15. Адам Навалка (Польша, 200 тысяч)

17. Анте Чачич (Хорватия, 192 тысячи)

18. Павел Врба (Чехия, 175 тысяч)

19. Эрик Хамрен (Швеция, 154 тысячи)

19. Джанни Де Бьязи (Албания, 154 тысячи)

21. Ян Козак (Словакия, 138 тысяч)

22. Михаил Фоменко (Украина, 104 тысячи)

23. Ангел Йордэнеску (Румыния, 92 тысячи)

24. Леонид Слуцкий (Россия, только бонусы)

Источник: Daily Mail
Чемпионат Европы Англия Россия Слуцкий Леонид Ходжсон Рой
Комментарии (26)
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Chesn0k
1465497486
леонид викторыч за бутерброды работает
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Cromathaar
1465498065
Ну лучше уж так, чем как с Капелло.
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MrVanes-Zenit
1465498269
Ну наконец-то Не то что Капелло
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mdu86
1465498677
Что за бред??!! Кто-то ещё верит в этот шлак, что Слуцкий за идею работает?! Тьфу,блин, слов нет...
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kykyi
1465500626
Какую команду подготовил, столько и получает.
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kupryaev
1465502941
бонусы: просто отыграть матч -200 к евро, ничья -500 к ,выигрыш -не предусмотрен)
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olic29ivica
1465504033
На прошлом Евро все было наоборот(Адвокаат получал больше всех, причем с солидным отрывом), вы все были не довольны, щас наш тренер получает меньше всех, вы опять не довольны, че за люди ..
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арейская
1465515666
Зато игроки наши наверняка в первых строчках этого рейтинга
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mutabor0992
1465517052
Ай ай ай...Может скинемся Лене на биг мак???Если победят...Игрочишки сборной.
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kykyi
1465534555
Наверняка з/п в конверте получает, наш стиль.
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