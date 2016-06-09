Самый высокооплачиваемый тренер на Евро – Ходжсон, Слуцкий получает меньше всех

Английское издание Daily Mail составило рейтинг главных тренеров команд-участниц Евро-2016 в соответствии с их зарплатами.

Самым высокооплачиваемым специалистом на Евро оказался главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, в тройку вошли Антонио Конте и Фатих Терим.

Наставник сборной России Леонид Слуцкий замкнул список. Полностью этот рейтинг выглядит следующим образом:

1. Рой Ходжсон (Англия, 3,5 миллиона фунтов в год)

2. Антонио Конте (Италия, 3,15 миллиона)

3. Фатих Терим (Турция, 2,7 миллиона)

4. Йоахим Лев (Германия, 2,15 миллиона)

5. Висенте Дель Боске (Испания, 2 миллиона)

6. Дидье Дешам (Франция, 1,3 миллиона)

7. Марсель Коллер (Австрия, 1,15 миллиона)

8. Мартин О’Нил (Ирландия, 1 миллиона)

9. Фернанду Сантуш (Португалия, 962 тысячи)

10. Бернд Шторк (Венгрия, 770 тысяч)

11. Владимир Петкович (Швейцария, 575 тысяч)

12. Марк Вильмотс (Бельгия, 550 тысяч)

13. Ларс Лагербек (Исландия, 346 тысяч)

14. Майкл О’Нил (Северная Ирландия, 250 тысяч)

15. Крис Коулмэн (Уэльс, 200 тысяч)

15. Адам Навалка (Польша, 200 тысяч)

17. Анте Чачич (Хорватия, 192 тысячи)

18. Павел Врба (Чехия, 175 тысяч)

19. Эрик Хамрен (Швеция, 154 тысячи)

19. Джанни Де Бьязи (Албания, 154 тысячи)

21. Ян Козак (Словакия, 138 тысяч)

22. Михаил Фоменко (Украина, 104 тысячи)

23. Ангел Йордэнеску (Румыния, 92 тысячи)

24. Леонид Слуцкий (Россия, только бонусы)