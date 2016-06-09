Алексей Попов не верит, что «Ростов» сможет удачно выступить в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов оценил шансы «Ростова» на удачное выступление в еврокубках. Напомним, что команда Курбана Бердыева заняла второе место в прошедшем сезоне чемпионате России, которое гарантировало ей участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– «Ростову» предстоит дебют в Лиге чемпионов. Верите ли в успешное выступление команды в евротурнире, где они в квалификации будут несеянными?

– Не верю, если честно. Хотелось бы этого, конечно, ведь там будут очки для России, буду болеть, но южанам будет очень тяжело.

– Стоит ли ждать от коллектива какого-то серьезного усиления? Они ведь из года в год испытывают серьезные финансовые трудности. Короткой скамейки им сейчас точно не хватит на все фронты.

– Многие сейчас шутят, что это будет первый клуб, который сыграет в Лиге чемпионов, а затем вылетит в ФНЛ. Они могут все поставить на еврокубки, отодвинув на второй план домашний чемпионат. У нормального клуба должно быть 20-23 человека, которые готовы в любое время выйти на поле и достойно выступить. Да, у «Ростова» нет такого качественного состава, им будет тяжело. Но все будет зависеть от того, какие требования руководству выдвинул Бердыев. У него есть большой опыт выступления на мировой арене и, если его пожелания будут выполнены, то есть шанс на успех.

– То есть нам снова ждать победы над «Барселоной» в Испании?

– Все возможно. Может, ты будешь в тот момент в лучшей форме, чем Месси или Неймар. В этом нет ничего удивительного. Да, аргентинец может быть лучше на протяжении всего сезона, но в эту конкретную секунду ты можешь его переиграть.

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