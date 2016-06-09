Харт: «Встреча с Россией станет ключевой. Мы готовы к матчу»

Голкипер сборной Англии Джо Харт отметил важность предстоящего поединка с командой России, который пройдет в рамках группового этапа Евро-2016.

«Чемпионат Европы – событие, которым нельзя не наслаждаться. В душе я до сих пор ребенок, получающий высшее удовольствие от футбола. Если бы я не играл за сборную Англии, то смотрел бы матчи как самый преданный болельщик.

Я на каждый турнир еду подготовленным. Иначе у меня не бывало. Поэтому не готов сказать, что предстоящий турнир чем-то отличается для меня от прежних. Мы свежие! Мы готовы! У нас подобрался отличный состав. Много молодых ребят. Атмосфера шикарная. Сборная движется в правильном направлении. Матч с России станет во многом ключевым, это очевидно. Здорово, что все к нему готовы», – сказал Харт.