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    Коноплянка: «Мы не боимся Германии, но уважаем ее»

    Нападающий «Севильи» и сборной Украины Евгений Коноплянка пообещал, что его команда покажет интересный футбол в стартовом матче Евро-2016.

    «Я не буду раскрывать наши планы на игру против Германии и рассказывать о тактике сборной Украины. Однако я вам обещаю, что будет интересно. Сейчас такой футбол, что каждый может победить каждого. Могу сказать одно – мы не боимся Германии, но уважаем ее. Украине под силу достичь необходимого результата.

    Какого футболиста из Германии хотел бы видеть в составе Украины? Моя команда имеет прекрасный состав, а со сборной Германии не хотел бы никого видеть. Кого из сборной Германии будет приятнее обыграть? Обыграть – это мало. Важнее отдать голевую передачу на партнеров или забить гол. Вы попробуйте обыграть Хачериди! У него ноги как шлагбаумы. Соперникам его будет крайне трудно обыграть», – приводит слова Коноплянки «Футбол 24».

    Сборной Украины предстоит встретиться в группе C со сборной Германии (12 июня), Северной Ирландии (16 июня) и Польши (21 июня).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2016 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июня 2016, 01:19

      После того, как Коно отрезал Плянку от своей фамилии, он, как-будто, пребывает в легком неадеквате. Или всегда таким был, а я не обращал внимания...

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