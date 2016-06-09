Мамаев: «Сила сборной Англии, в первую очередь, заключается в командной игре»

Полузащитник сборной России Павел Мамаев отметил, что главная сила Англии заключается в ее командной игре. Тем не менее, футболист «Краснодара» заявил, что игроки российской команды готовы дать серьезный бой подопечным Роя Ходжсона. Англичане являются первым соперником нашей национальной команды на чемпионате Европы-2016. Поединок состоится в субботу 11-го июня.

– Кого вы опасаетесь в сборной Англии?

– Думаю, Англия сильна именно всей командой. Безусловно, там есть игроки мирового уровня, но в первую очередь, это один из самых серьезных коллективов Европы именно как команда, а не как отдельные личности.

– У англичан серьезные опасения насчет слабости своей обороны. Есть ли у России игроки, которые могут этим воспользоваться?

– Считаю, что у нас очень сильная атакующая группа. Все футболисты в расцвете сил. Думаю, что готовы навязать очень серьезный бой и в целом команде и, в частности, обороне сборной Англии.

– Сегодня не занимались в общей группе Василий Березуцкий и Глушаков, вообще отсутствовал Торбинский. Это результаты высоких нагрузок или передышка?

– Не то чтобы нагрузок... Какой смысл рисковать, если людей что-то беспокоит? Просто дали им сегодня индивидуальную работу. Думаю, к играм они будут готовы на те же сто процентов, что и все остальные.