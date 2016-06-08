Сборная России не проигрывает при судействе Риццоли

Поединок первого тура группового этапа Евро-2016 между сборными Англии и России будет обслуживать бригада итальянских арбитров во главе с Николой Риццоли. Отметим, что за три встречи, проведенные при его судействе, россияне не потерпели ни одного поражения: в 2010-м году в товарищеском поединке была обыграна сборная Болгарии (1:0), в 2012-м в контрольной игре Россия добилась ничьей с США (2:2), а в отборочном матче к чемпионату Европы-2016 против Швеции в сентябре 2014-го года была также зафиксирована ничья (1:1).

Что касается нашего соперника – сборной Англии, то Риццоли также трижды обслуживал встречи с ее участием. При нем родоначальники футбола сыграли вничью с Голландией (2:2), добились победы над Швейцарией в отборе к Евро-2012 (3:1), а на самом первенстве в Украине и Польше разошлись миром со сборной Франции.