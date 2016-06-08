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    Пеллегрини может стать наставником «Милана»

    Экс-наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини фигурирует в списке кандидатов на пост главного тренера «Милана». По информации источника, чилийский специалист в ближайшее время прибудет в Италию для подписания соглашения с «россонери».

    Тем не менее, оформление сделки может быть отсрочено до того момента, пока владелец миланского клуба Сильвио Берлускони не завершит переговоры о продаже акций клуба китайским инвесторам.

    Напомним, под руководством Пеллегрини «Манчестер Сити» в минувшем розыгрыше АПЛ занял четвертое место, пропустив вперед «Лестер», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

    Источник: Football Italia

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    08.06.2016 21:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 июня 2016, 10:14

      Неплохой выбор,может наладит им игру, ведь состав по меркам серии А у Милана не самый плохой.

      0
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      Рейтинг: +28

      absurd9 9 июня 2016, 05:37

      да ну...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 02:16

      Пеллегрини,Моуриньо,Хиддинг,Ва
      н Галл,Анчелотти,Гвардиола, Бенитесс ,_ ходят как проститутки между 6-7 клубами ...=))Не успевают уже по ходу даже чемоданы распаковать - как уже снова в путь))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Elio 9 июня 2016, 01:35

      Было бы интересно

      0
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      Рейтинг: +5

      samara94 9 июня 2016, 01:17

      Врятли

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 июня 2016, 00:00

      Лучше чем зенит

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 8 июня 2016, 22:19

      Порожняк,простите.Тренер он отличный,но не для этих лентяев...Тут бы Клоппа или Тухеля.

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      Рейтинг: +139

      palych1974 > Ronaldinho R10 9 июня 2016, 04:38

      А ещё лучше Магата!

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