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    Бутко: «В матче с Германией будет непросто, но нужно отбирать у них очки»

    Экс-игрок «Амкара» Богдан Бутко выразил радость по поводу участия в предстоящем Евро-2016 в составе сборной Украины. Защитник отметил, что довольно долго ждал этого события.

    «Очень долго ждал этого. Очень рад, что вызвали. Буду доказывать, что я не зря здесь, на Евро. Приняли нормально, пожелали только лучшего в сборной.

    Волнения как такового нет. Сейчас в ожидании первой игры. Все-таки с немцами игра непростая, нужно будет отбирать у них очки, в любом случае», – отметил Бутко.

    Напомним, поединок между сборными Германии и Украины состоится в воскресенье 12-го июня и начнется в 22:00 мск.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    08.06.2016 19:58
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