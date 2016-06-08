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  • Десайи: «Если Франция не обыграет Румынию – это будет конец»

Десайи: «Если Франция не обыграет Румынию – это будет конец»

8 июня 2016, 17:15
5

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи с опасением ожидает стартовый матч своей команды на Евро-2016 против Румынии.

«Интересно, какую тактику выберет Дешам на этот матч, как будет организована игра в атаке. Будучи хозяйкой Евро команда будет испытывать серьезное давление. Все это мы сможем узнать уже в первом матче. Мне нравится команда Румынии. Но глядя на наш состав вполне можно заявить, что нам по силам эта команда. Если выиграем, это будет хороший старт. Если футболисты сыграют на своем уровне, мы одолеем первое препятствие.

Другой вопрос, если с таким составом не обыгрывать Румынию на своем поле, то это будет конец, можно сидеть дома. Если не обыграть Албанию во втором матче – то же самое», – считает Десайи.

Матч Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня, в Париже в 22:00 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Чемпионат Европы Франция Франция Румыния
Комментарии (5)
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84aivengo
1465395970
франция в тисках ответственности... понятен мандраж и коленодрожание
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Сергей Свояк
1465400210
Обыграет, без паники ! )
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ФК Зенит всея Руси
1465403479
Ну, тогда за Румынию!
Ответить
zadorozhnyy94M-U
1465412496
Десайли Ху***и не скажет! Все по делу.
Ответить
Marchen
1465464451
матч открытия, хз
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