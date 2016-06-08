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    Олег Иванов: «Опытные, стабильные игроки обороны – это больше плюс, чем минус»

    Полузащитник сборной России Олег Иванов поделился мнением относительно возрастной линии защиты национальной команды.

    «Есть эмоциональный подъем, готовимся к большому турниру. В Леоганге тоже был полный стадион на открытых тренировках. Тяжело сказать, быстрая ли у нас защита. Немолодые ребята, опытные, стабильные. Думаю, что это больше плюс, чем минус.

    Жалко, что Денисов пропустит Евро. Его травма вызвана нагрузками, недовосстановился после тяжелого сезона. Сыграю ли на его позиции? У нас все могут сыграть», – рассказал Иванов.

    Стартовый матч чемпионата сборная России проведет 11 июня в Марселе против Англии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2016 16:05
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