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    Коноплянка: «Даже на немцев можно найти управу»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассчитывает на победу в стартовом матче Евро-2016 с Германией.

    «Вы, наверное, знаете о результатах сборной Германии в товарищеских поединках, в частности, о поражении от Словакии. Это еще раз доказывает, что сегодня играть можно с любой командой. Поверьте, даже на немцев можно найти управу», – сказал Коноплянка.

    Сборной Украины предстоит встретиться в группе C со сборной Германии (12 июня), Северной Ирландии (16 июня) и Польши (21 июня).

    Источник: УЕФА

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    08.06.2016 15:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 июня 2016, 17:37

      Он походу не знает, что Германия и многие другие сборные под бешеными нагрузками газон ковыряют на товарняках перед евро.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 июня 2016, 17:28

      сначала прочитал- "даже на немцев можно найти траву" )))) как не коноплянке это приписовать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 17:06

      Какую херню он несёт!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 8 июня 2016, 17:04

      Жека, жги!

      -2
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