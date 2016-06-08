Мамаев: «Рассматриваю себя на любой позиции – лишь бы играть»

Полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал о том, на какой позиции хотел ы он играть в первом матче Евро-2016.

«Нас предупреждали, что придут фанаты, было приятно. Чем ближе к первой игре, тем больше эмоций. Думаю, тренерский штаб делает все, чтобы мы подошли к Англии со стопроцентной готовностью.

Нам говорили, что надо поддержать Игоря, он ключевой игрок, вице-капитан. Для него Евро был важен. Я не рассматриваю себя на позиции Денисова. Я везде себя рассматриваю – лишь бы играть.

Сборная Англии сильна командой, там есть игроки мирового уровня, но она очень сильна именно как команда. У нас очень сильная атакующая линия. Она доставит проблемы Англии. Играми своими не удовлетворены. Это связано с нагрузками. Пообщался с тренерами, они того же мнения.

По поводу безопасности скажу так: нас пускали в город. Мы не ощутили, что в городе небезопасно. В городе все хорошо», – рассказал Мамаев.

Свой первый матч на Евро-2016 сборная России проведет 11 июня против Англии в Марселе.