Старридж: «Не считаю Англию фаворитом в матче с Россией»

Нападающий сборной Англии Даниэль Старридж поделился ожиданиями от матча Евро-2016 против команды России.

– Это будет очень важная игра – как для меня лично, так и для всех нас. Мы прекрасно понимаем, что матч против каждой команды, которая попадает на такой уровень, – это вызов. Считаю, что главным принципом для нас должен быть выход на все матчи с одним и тем же менталитетом. И не обращать какого-то повышенного внимания на тех или иных отдельных игроков, а воспринимать команду соперников как единое целое и четко знать, как с ней справиться. Касается это и России.

– Но вы считаете Англию фаворитом матча с Россией?

– Нет. Когда команды выходят на поле, во время стартового свистка они абсолютно равны. Мы знаем, что нас ждет очень тяжелый матч и что у соперника – очень квалифицированные футболисты. Еще раз подчеркну, что не хочу разбирать их по отдельности, но цену российской команде мы знаем хорошо, – сказал Старридж.