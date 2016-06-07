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    Василий Березуцкий сможет принять участие в игре с Англией, несмотря на ушиб голеностопа

    Защитник сборной России Василий Березуцкий не принимал участия в сегодняшней тренировке команды по причине ушиба голеностопа.

    Напомним, что игрок ЦСКА повредился по ходу товарищеского поединка с Сербией. Сегодня Березуцкий проводил занятие в отеле под присмотром физиотерапевта, его возвращение в общую группу планируется в ближайшие дни. Отметим, что защитник сможет помочь национальной команде в первом поединке на Евро-2016 против сборной Англии.

    Источник: Спортфакт

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    07.06.2016 17:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 июня 2016, 00:44

      И то хорошо, не хватало ещё основного центрального защитника перед самым началом Евро заменить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Шквал 7 июня 2016, 21:29

      Старенький стал, травмы пошли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 7 июня 2016, 21:00

      Сборной уже никто не поможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 7 июня 2016, 19:55

      лучше бы Игнашевич ногу отломил

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 7 июня 2016, 18:51

      Васёк Васёк

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 7 июня 2016, 17:56

      Его нужно на помойку выбросить!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 7 июня 2016, 17:46

      Самый незаменимый защитник России последние десять лет.. Это не сборная а п..ц сплошной

      -1
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