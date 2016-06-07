Василий Березуцкий сможет принять участие в игре с Англией, несмотря на ушиб голеностопа

Защитник сборной России Василий Березуцкий не принимал участия в сегодняшней тренировке команды по причине ушиба голеностопа.

Напомним, что игрок ЦСКА повредился по ходу товарищеского поединка с Сербией. Сегодня Березуцкий проводил занятие в отеле под присмотром физиотерапевта, его возвращение в общую группу планируется в ближайшие дни. Отметим, что защитник сможет помочь национальной команде в первом поединке на Евро-2016 против сборной Англии.