Игнашевич: «Ничья в матче с Англией устроит сборную России»

Защитник сборной России Сергей Игнашевич заявил, что в травме хавбека Игоря Денисова, полученной в товарищеском матче с Сербией (1:1), нет ничего неожиданного, так как она является рабочим моментом. Кроме того, игрок ЦСКА отметил, что национальную команду вполне устроит ничья в стартовом матче группового этапа Евро-2016 против Англии.

«Травма Денисова – рабочий момент, каждый из нас мог получить повреждение.

Почему не принимал участия в «Что? Где? Когда?». Считаю, что это не мой формат.

Какие ожидания от стартового матча на Евро? Ничья с Англией будет неплохим результатом», – сказал Игнашевич.