Кандрева: «Подготовка к Евро идет хорошими темпами»

Полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева доволен игрой своей команды в товарищеском матче с Финляндией (2:0). Напомним, что хавбек записал на свой счет один из мячей.

«Сборная Италии продолжает готовиться к важнейшему турниру, и матч против Финляндии стал отличным тестом для нашей команды. Эта игра поможет в подготовке к Евро-2016.

Как вы могли заметить, командный дух сборной на высоте. Каждый футболист готов сражаться друг за друга. Подготовка к Евро идет хорошими темпами. Надеемся, к старту турнира наша сборная будет в идеальных кондициях», – заявил он.