Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Корниленко: «Бердыев – самый приятный тренер»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко вспомнил о том, как выступал в составе «Рубина» под руководством Курбана Бердыева.

    «Тренер, с которым было приятно работать? В Казани, с Бердыевым. Поиграть с “Барселоной” в Лиге чемпионов — дорогого стоит. Дисциплина на поле, дисциплина вне его.

    Помните выигрыш сборной Беларуси в Париже у французов — 1:0? Я вышел тогда только минут на пять, осадок какой-то остался. На следующий день по прилете в Минск — звонок: незнакомый номер, не снимаю. Приходит эсэмэска: “Это Бердыев”. Моментально перезваниваю. Курбан Бекиевич поздравил и нашел нужные слова поддержки, после которых у меня выросли крылья», — сказал футболист.

    Напомним, что Корниленко выступал за «Рубин» в 2010 году на правах аренды.

    Источник: Pressball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2016 06:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 7 июня 2016, 11:50

      Ну и славно. Приятно слышать о КББ адекватное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 июня 2016, 09:22

      А что трубки то не берешь с незнакомых номеров? Коллекторы парят?))))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11