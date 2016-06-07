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    Шишкин: «Время показало, что я не зря ушел из «Спартака»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал о своих отношениях с экс-тренером «Спартака» Валерием Карпиным.

    – Я с детства настраивал себя не вступать в дискуссии с тренерами, не ругаться. Хотя, когда ты молодой, всегда злишься, если тебя не ставят. Сейчас, с возрастом, стал понимать: идеального тренера ты никогда не найдешь, но от каждого можно взять что-то хорошее. Даже от Карпина, который не хотел видеть меня в «Спартаке». И все равно в какие-то моменты он повлиял на меня положительно.

    – При встрече Карпину руку пожмете?

    – Конечно, пожму. Близкого общения, естественно, нет, но и косых взглядов – тоже. К счастью, у меня тогда появился вариант с «Локомотивом». Время показало, что все только к лучшему.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2016 01:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 июня 2016, 20:04

      Никто еще наверное не пожалел что из Спартака ушел !

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 июня 2016, 18:16

      Карпин предпочел ему хрустального Паршивлюка..

      0
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      Рейтинг: +66

      Barmaleus > Diesel133 7 июня 2016, 19:17

      Это гимно жиром заплыло, и вместо тренировок по клубам по ночам ездил. Это в Локо он думать своим пнём начал

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 июня 2016, 17:58

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 июня 2016, 16:12

      после бомжатника, только спад....
      поэтому ни в Спартаке, ни в цска не заиграл

      -2
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      Рейтинг: +14

      spm1973 7 июня 2016, 15:59

      Об чём сия содержательная статья?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Klaido 7 июня 2016, 19:07

      Позволь поинтересоваться: чем это он себе загубил карьеру? Сейчас даже в составе сборной на Евро, пусть не основным игроком, но всё же... Или по твоему если в Спартаке не поиграл, то карьера не удалась?!

      0
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      Рейтинг: -11

      Мохнатый 7 июня 2016, 11:59

      Шишке меньше надо было кабакам шляться. Глядишь и заиграл бы в Спартаке.

      -1
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 7 июня 2016, 11:09

      не каждый смог сам уйти из мясной секты, но некоторым хватило духа выйти на правильный путь и хоть что-то выиграть, многие же продолжают дрочить на ромбик и тратить свои игровые годы впустую.
      Каждый сам выбирает свой путь...

      1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 7 июня 2016, 10:10

      Шишкин: «Время показало, что я не зря ушел из «Спартака».
      Это зеркальный ответ Глушакову? :)

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 июня 2016, 07:58

      Кто только из Спартака не уходил,
      Чаще терялся, иногда что-то находил.
      Только Спартач по духу может свой путь пройти
      И в Спатаке всё, что хочет для себя найти

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 июня 2016, 07:15

      Конечно не зря -ты там на фиг не нужен.

      -1
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