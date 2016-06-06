Рэмзи: «Мы получили пинок под зад»

Хавбек «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Швеции (0:3).

«По товарищеским играм нельзя делать выводы. Мы с нетерпением ждем старта Евро-2016, чтобы показать свои способности. Мы уверены, что сможем прибавить в официальных матчах.

Шведы действовали умно. Такое поражение – это даже хорошо, потому что мы получили пинок под зад», – заявил Рэмзи.

Напомним, сборная Уэльса на Евро-2016 сыграет с Россией, Словакией и Англией.