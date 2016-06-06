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    Рэмзи: «Мы получили пинок под зад»

    Хавбек «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Швеции (0:3).

    «По товарищеским играм нельзя делать выводы. Мы с нетерпением ждем старта Евро-2016, чтобы показать свои способности. Мы уверены, что сможем прибавить в официальных матчах.

    Шведы действовали умно. Такое поражение – это даже хорошо, потому что мы получили пинок под зад», – заявил Рэмзи.

    Напомним, сборная Уэльса на Евро-2016 сыграет с Россией, Словакией и Англией.

    Источник: Skysports

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    06.06.2016 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 июня 2016, 22:14

      Маскировка. Мы ж с ними в квале играли.

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