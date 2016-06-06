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    Юсупов: «Был готов к вызову, но немного в шоке»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов рассказал о том, как получил неожиданный вызов в сборную России перед самым началом Евро-2016 во Франции.

    «Вызов в сборную – как снег на голову. Со мной связался начальник команды, он сказал: «Будь готов». Я был готов. Немного в шоке, надо освоиться, перестроиться на работу. Сочувствую Денисову.

    Я отдыхал как раз в Монако, в том же отеле. Форму поддерживал мало – два-три раза сходил в зал, играл в волейбол. У меня даже бутс с собой не было. Нойштедтер дал свои. У нас одинаковый размер, 43-й», – сказал Юсупов.

    Напомним, Юсупов заменил, получившего травму в товарищеском матче с Сербией (1:1), Игоря Денисова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2016 14:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июня 2016, 02:32

      Предчувствовал, поближе к сборной подкатил, чтобы в случае чего на виду быть, шучу конечно, удачи нашим!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 июня 2016, 21:54

      Главное, чтоб чужими бутсами да по своим воротам не попадал.

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      Рейтинг: +23

      Мачочо06 6 июня 2016, 15:04

      Лучше бы Оздоева взяли, он лучше глушакова точно

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