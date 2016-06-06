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    Адвокат «Локомотива»: «Диарра должен выплатить нам 10 миллионов самостоятельно»

    Адвокат Евгений Резник, занимающийся делами «Локомотива», заявил, что экс-полузащитник железнодорожников Лассана Диарра должен выплатить московскому клубу 10 миллионов евро из собственного бюджета. Напомним, ранее суд обязал француза возместить компенсацию за досрочное расторжение контракта.

    «Локомотив» получил решение CAS по «делу Диарра». Теоретически решения CAS можно обжаловать в Верховном суде Швейцарии, но это редчайшее явление. В случае с «делом Диарра», убежден, основания для обжалования отсутствуют.

    Решение из CAS мы ждали с нетерпением. Мы удовлетворены решением суда, подтвердившего нашу правоту. Всю сложность данного процесса мы осознавали изначально, исходя из опыта решений CAS. Регламент ФИФА по статусу и переходам игроков надежно защищает их права, соответственно, и CAS в большинстве случаев выносит решения не в пользу клубов. В CAS мы отстаивали интересы клуба. Защита строилась на том, что футболист не имеет права уклоняться от прибытия в расположение команды, не имея на то веских оснований. Футболист обязан выполнять условия контракта.

    Чтобы связаться с футболистом, сотрудники клуба использовали все средства связи. Диарра не отвечал на звонки, СМС-сообщения, игнорировал письма по электронной почте. Мы не получили ответа и на официальное предупреждение: «Вы обязаны немедленно явиться в клуб…» Нарушение условий контракта со стороны футболиста было налицо. Отмечу, что сумму компенсации определяет CAS, исходя из материалов дела. В материалах дела сказано, что ответчиком является именно Диарра», – сказал Резник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2016 12:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 7 июня 2016, 04:56

      Конечно все справедливо. И у Диарра есть и не такая сумма. Но только обогатится ли клуб от этой суммы, а не карманы некоторых представителей.

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      Рейтинг: +358

      Финт 6 июня 2016, 13:15

      И как он их отдаст? по 100 000 в год будет отдавать?

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Финт 6 июня 2016, 13:42

      я не юрист, но сталкивался с подобным в России. Ответчик по решению суда выплачивает из зарплаты , т.е. нынешний клуб будет отчислять из зарплаты Диарры в пользу Локомотива какой-то определенный процент. Скажем, получает он в месяц 1 000 000, а будет получать к примеру 500 000, а 500 000 бдет уходить Локомотиву. Скорее всего, так и сделают, учитывая, какой Диарра безответственный

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      Рейтинг: +46

      Аликерич > LokoGoGo 6 июня 2016, 14:16

      Это спортивный суд, какие еще удержания? Ты думаешь, что во Франции судебные приставы будут исполнять решения швейцарского спортивного суда? У них все полномочия ограничиваются возможностью запретить в профессиональных соревнованиях участвовать.
      Муту до сих пор ни копейки Челси не отдал, дела очень схожи.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Аликерич 7 июня 2016, 09:10

      ну я в курсе только по такому случаю с бюджетным работником в РФ, вот и говорю, как вижу. возможен же и такой исход

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