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    Ширер: «Сборной Англии не удастся выиграть Евро-2016 с нынешними защитниками»

    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер в преддверии чемпионата Европы-2016 подверг критике игру обороны национальной команды.

    «В последнее время сборная постоянно испытывает проблемы в защите. Поэтому лично у меня линия обороны вызывает большое беспокойство.

    Хорошим выступлением на Евро для англичан будет считаться выход в финал. Не думаю, что с нынешними защитниками команде удастся сделать это. Если бы я сейчас выступал, то им бы не удалось меня напугать», – сказал Ширер.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.06.2016 09:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июня 2016, 12:28

      Ширер - это английская версия Бубнова)

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 июня 2016, 10:41

      Согласен с Аланом.

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