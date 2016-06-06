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  • Слуцкий: «Трудности лишь сплотят сборную России, будем играть с еще большим энтузиазмом»

Слуцкий: «Трудности лишь сплотят сборную России, будем играть с еще большим энтузиазмом»

6 июня 2016, 08:54
24

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение по поводу травмы полузащитника национальной команды Игоря Денисова, которую он получил в товарищеском матче против Сербии (1:1). Ранее стало известно, что хавбек московского «Динамо» пропустит Евро-2016.

«Получается, что основная центральная тройка Денисов, Дзагоев и Широков, которая у нас играла отборочный этап, по разным причинам не играет сейчас. Денисов и Дзагоев получили травмы. У Широкова не было достаточной игровой практики, поэтому он больше на заменах. Это требует быстрых перестановок.

Мы только стали перестраиваться без Дзагоева, а сейчас уже нам нужно перестраиваться без Денисова. Но хочу заверить всех болельщиков и любителей футбола, что трудности будут только сплачивать нашу команду. Мы с еще большим энтузиазмом будем играть и отдавать все силы на поле», – сказал Слуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Денисов Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (24)
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Димон Панкер
1465193396
Зато оправдание для будущих поражений уже готово. А то, что из Ростова никого так и не позвал, так у них опыта нет. Эх, Лёня.
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DIDI 23
1465195311
Ye-ye, Россия ВПЕРЁД!!!
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Pro100Kid
1465197581
Храбрится Леня)Молодец!
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Treiner
1465199450
Энтузазизм игроков и сейчас "зашкаливает"! Страшно представить, что будет, если он станет ещё больше )))))
Ответить
Ховрино 446
1465199941
только одно беспокоит... то что только Слуцкий хочет чего то выиграть, а вот игроки как то не очень жаждут...
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LokoBars
1465200512
Денисова здоровья! Слуцкому и сборной успеха на Евро!
Ответить
sidul1
1465201388
аршавин поможет
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RustB
1465201440
Аршавина в сборную, он сейчас неплохо играет
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FanatSerj
1465202705
да уж, центр выкосило. До сербов еще говорил, что в центре хоть без Дзагоева хоть какой то выбор есть в отличии от левого защитника и на тебе.
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vgarakh
1465217775
Судя по речи, он член КПСС
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