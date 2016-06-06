Слуцкий: «Трудности лишь сплотят сборную России, будем играть с еще большим энтузиазмом»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение по поводу травмы полузащитника национальной команды Игоря Денисова, которую он получил в товарищеском матче против Сербии (1:1). Ранее стало известно, что хавбек московского «Динамо» пропустит Евро-2016.

«Получается, что основная центральная тройка Денисов, Дзагоев и Широков, которая у нас играла отборочный этап, по разным причинам не играет сейчас. Денисов и Дзагоев получили травмы. У Широкова не было достаточной игровой практики, поэтому он больше на заменах. Это требует быстрых перестановок.

Мы только стали перестраиваться без Дзагоева, а сейчас уже нам нужно перестраиваться без Денисова. Но хочу заверить всех болельщиков и любителей футбола, что трудности будут только сплачивать нашу команду. Мы с еще большим энтузиазмом будем играть и отдавать все силы на поле», – сказал Слуцкий.