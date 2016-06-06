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  • Иванович: «Когда на турнире нет Сербии, я всегда болею за Россию»

Иванович: «Когда на турнире нет Сербии, я всегда болею за Россию»

6 июня 2016, 08:10
9

Капитан сборной Сербии Бранислав Иванович поделился впечатлениями от товарищеского матча с Россией (1:1), отметив, что на Евро-2016 команда Леонида Слуцкого имеет хорошие шансы на выход из группы.

– Думаю, Россия и Сербия провели хорошую игру. У нас было больше моментов, но забила Россия. Нам потом удалось сравнять счет. И ничья стала справедливым результатом.

– Какие шансы у России на Евро?

– По этой игре почувствовал, что сборная России готова хорошо. Видно, что они провели мощную подготовку на сборе. Сейчас привыкнут к погоде во Франции, немного переведут дух после нагрузок – и все будет нормально.

– Но пока чувствовалось, что физически российская команда готова не совсем хорошо?

– Да. Но так надо. Пройдет четыре-пять дней – и игроки будут свежими. Как раз к началу чемпионата Европы.

– Без Денисова, который получил травму и не сыграет на Евро, России придется тяжело?

– Жаль Игоря. Он один из самых важных игроков в полузащите. Но, несмотря на потерю, у вас остается хороший шанс выйти из группы.

– Во втором тайме, когда Денисова заменили, вам стало легче.

– У нас появилось больше возможностей забить. В первом тайме у России те, кто играли под нападающими, создавали преимущество в атаке. Нам пришлось сложно, поэтому во втором тайме сделали так, чтобы соблюсти баланс.

– Чего пожелаете сборной России на Евро-2016?

– Когда на турнире нет Сербии, я всегда за Россию. У вас очень тяжелая первая игра, от матча с Англией многое зависит. Желаю, чтобы в этой игре вы добились победы, а потом будет легче.

– Кто фаворит всего Евро?

– Последний сезон в Европе показал, как важна «химия» между игроками. Благодаря ей и в чемпионате России «Ростов» чуть не стал чемпионом, и в Англии «Лестер» выиграл лигу. Поэтому тяжело сказать, как все будет на евро. Думаю, фаворитов и топ-команды ждут большие проблемы со сборными, которые сильны вот этой «химией».

– Что это за команды?

– Например, мы играли с Польшей. Или вот теперь с Россией... Повторюсь, многое зависит от первой игры на турнире. «Лестер» показал, что в футбол можно выиграть даже если нет больших имен в команде.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Сербия Денисов Игорь Иванович Бранислав
Комментарии (9)
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Fdo Torres
1465190539
Красавец
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a-rakhmatov
1465190836
Наверное поэтому сыграли вничью ?!!!
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El_Chori
1465191083
Скорей какая-нить Ирландия или Уэльс тот же) Капец Ваня адекват оказывается))
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NEMETSRUS
1465191322
Иванович наш человек
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Дагыстанец
1465191780
Я тоже на чемпионате по пулевой стрельбе на балканах в 1992-1995 годах поставил против сербии и угадал, хаха)))))))))
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valike35
1465195235
Комментарий удален.
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samara94
1465195360
Хороший защитник
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grand-igor
1465200632
Когда на турнире нет Сербии, я всегда за Россию. МОЛОДЦА !!!!!!!!!!
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Samov@r
1465213684
Недолго ты болеешь за Россию она сразу вылетает
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