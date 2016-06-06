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    Иванович: «Когда на турнире нет Сербии, я всегда болею за Россию»

    Капитан сборной Сербии Бранислав Иванович поделился впечатлениями от товарищеского матча с Россией (1:1), отметив, что на Евро-2016 команда Леонида Слуцкого имеет хорошие шансы на выход из группы.

    – Думаю, Россия и Сербия провели хорошую игру. У нас было больше моментов, но забила Россия. Нам потом удалось сравнять счет. И ничья стала справедливым результатом.

    – Какие шансы у России на Евро?

    – По этой игре почувствовал, что сборная России готова хорошо. Видно, что они провели мощную подготовку на сборе. Сейчас привыкнут к погоде во Франции, немного переведут дух после нагрузок – и все будет нормально.

    – Но пока чувствовалось, что физически российская команда готова не совсем хорошо?

    – Да. Но так надо. Пройдет четыре-пять дней – и игроки будут свежими. Как раз к началу чемпионата Европы.

    – Без Денисова, который получил травму и не сыграет на Евро, России придется тяжело?

    – Жаль Игоря. Он один из самых важных игроков в полузащите. Но, несмотря на потерю, у вас остается хороший шанс выйти из группы.

    – Во втором тайме, когда Денисова заменили, вам стало легче.

    – У нас появилось больше возможностей забить. В первом тайме у России те, кто играли под нападающими, создавали преимущество в атаке. Нам пришлось сложно, поэтому во втором тайме сделали так, чтобы соблюсти баланс.

    – Чего пожелаете сборной России на Евро-2016?

    – Когда на турнире нет Сербии, я всегда за Россию. У вас очень тяжелая первая игра, от матча с Англией многое зависит. Желаю, чтобы в этой игре вы добились победы, а потом будет легче.

    – Кто фаворит всего Евро?

    – Последний сезон в Европе показал, как важна «химия» между игроками. Благодаря ей и в чемпионате России «Ростов» чуть не стал чемпионом, и в Англии «Лестер» выиграл лигу. Поэтому тяжело сказать, как все будет на евро. Думаю, фаворитов и топ-команды ждут большие проблемы со сборными, которые сильны вот этой «химией».

    – Что это за команды?

    – Например, мы играли с Польшей. Или вот теперь с Россией... Повторюсь, многое зависит от первой игры на турнире. «Лестер» показал, что в футбол можно выиграть даже если нет больших имен в команде.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.06.2016 08:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 6 июня 2016, 14:48

      Недолго ты болеешь за Россию она сразу вылетает

      1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 6 июня 2016, 11:10

      Когда на турнире нет Сербии, я всегда за Россию. МОЛОДЦА !!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +5

      samara94 6 июня 2016, 09:42

      Хороший защитник

      1
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      Рейтинг: +354

      valike35 6 июня 2016, 09:40

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 6 июня 2016, 08:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я тоже на чемпионате по пулевой стрельбе на балканах в 1992-1995 годах поставил против сербии и угадал, хаха)))))))))

      -5
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 6 июня 2016, 08:35

      Иванович наш человек

      2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 июня 2016, 08:31

      Скорей какая-нить Ирландия или Уэльс тот же) Капец Ваня адекват оказывается))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июня 2016, 08:27

      Наверное поэтому сыграли вничью ?!!!

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      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 6 июня 2016, 08:22

      Красавец

      1
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