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    Лебеденко: «Пусть я борюсь за пятую-шестую строчку, зато действительно играю»

    Форвард «Терека» Игорь Лебеденко признался, что для него приоритетом является постоянная игровая практика в клубе-середняке, чем просиживание на скамейке запасных в гранде в погоне за титулами.

    «Глупо гордиться медалью, просидев на скамейке. Сколько там двукратный чемпион Испании Вермален за «Барсу» сыграл? Матчей пять полных в сумме наберется? Ну это же смешно! Пусть я борюсь за пятую-шестую строчку, зато действительно играю.

    Я же не вратарь. Это под Акинфеевым нет шансов. Или вот Рыжиков ближе к 30-ти годам заиграл. Такая у голкиперов доля. Но полевые – другое дело!

    Хотя есть у меня знакомые, которых лавка устраивает. Я не такой. Поэтому и переходов много. Но это как посмотреть. В современном футболе шесть клубов – далеко не рекорд», – сказал Лебеденко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2016 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      IRISKHAN 6 июня 2016, 00:58

      хорошо сказал

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