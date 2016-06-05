Герреро вышел на первое место по голам за сборную Перу

Форвард сборной Перу Хосе Паоло Герреро, забивший единственный и победный мяч в игре 1-го тура группового этапа Кубка Америки против Гаити (0:1), вышел в единоличные лидеры по количеству забитых мячей за национальную команду среди всех ее бывших и нынешних игроков.

Отметим, что нападающий записал на свой счет 27-й гол в футболке перуанской сборной, обойдя Теофило Кубильяса, выступавшего за Перу с 1968-го по 1982-й год и имеющего в своем активе 26 мячей в составе национальной команды.

Дебют Герреро в сборной состоялся в октябре 2004-го года. С тех пор нападающий провел за бело-красных 68 поединков.