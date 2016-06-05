Билялетдинов: «Поражение сборной России в матче с Сербией может сыграть положительную роль для команды»

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что товарищеский поединок сборной России с Сербией добавит национальной команде эмоций накануне Евро-2016. Также специалист отметил, что даже поражение в сегодняшнем матче может принести россиянам пользу.

Напомним, встреча подопечных Леонида Слуцкого с сербами начнется в 19:00 по московскому времени.

«Для меня товарищеские матчи – это как смотреть недоделанную картину. У тренеров свои взгляды на этот матч, что они хотят проверить. Общий фон всегда важен, и эти матчи важны с точки зрения эмоций. Но положительный итог можно извлечь и из поражений, где-то нужно вовремя и проиграть, чтобы начать движение вперед. В одно время мы даже чуть ли не чемпионами по товарищеским матчам были», – сказал Билялетдинов.