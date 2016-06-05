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    Билялетдинов: «Поражение сборной России в матче с Сербией может сыграть положительную роль для команды»

    Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что товарищеский поединок сборной России с Сербией добавит национальной команде эмоций накануне Евро-2016. Также специалист отметил, что даже поражение в сегодняшнем матче может принести россиянам пользу.

    Напомним, встреча подопечных Леонида Слуцкого с сербами начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Для меня товарищеские матчи – это как смотреть недоделанную картину. У тренеров свои взгляды на этот матч, что они хотят проверить. Общий фон всегда важен, и эти матчи важны с точки зрения эмоций. Но положительный итог можно извлечь и из поражений, где-то нужно вовремя и проиграть, чтобы начать движение вперед. В одно время мы даже чуть ли не чемпионами по товарищеским матчам были», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Р-Спорт

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    05.06.2016 13:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 5 июня 2016, 13:29

      Смешно ---всем проигрывают и вдруг Чемпионы Европы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > aurora5858 5 июня 2016, 13:57

      Ваши бы слова да Лене в уши! И Богу тоже

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 5 июня 2016, 14:30

      С таким тренером и вратарём, только с божьей помощью.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 5 июня 2016, 15:58

      Про качество вратаря и тренера - чья бы корова мычала. Разница "цена-качество" в обоих случаях далеко не в вашу пользу

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