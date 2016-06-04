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    Дзюба: «Стараюсь брать от Ибрагимовича лучшее»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба высоко оценил игру форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, отметив, что берет от него только лучшее.

    «Я могу играть и немного в оттяжке, но больше получаю удовольствие от игры на острие. Это моя стихия: подачи, прострелы, принимать мячи, цепляться за них. Мне очень нравится Златан Ибрагимович, и я стараюсь брать от него только лучшее. Это величина огромная, суперфутболист. Он центральный нападающий, но плавающий – свободный художник, который куда хочет, туда и перемещается. Я могу так действовать, но стараюсь больше играть непосредственно в штрафной», – сказал Дзюба.

    Источник: УЕФА

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    04.06.2016 19:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 июня 2016, 23:50

      Зарплата у него хорошая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 4 июня 2016, 20:28

      Старается брать лучшее, а получается как всегда :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 20:19

      Стараюсь брать, а он меня в упор не видит, печалька тут,однако...

      -2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 июня 2016, 20:06

      ...стараюсь брать, а он не дает...

      0
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      Рейтинг: +35

      nduryagin 4 июня 2016, 19:52

      После Евро Дзюбу будут величать Русским Иброй, а Смолова Русским Роналду

      0
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      Рейтинг: +47

      Betonshik > nduryagin 4 июня 2016, 20:13

      Дай бог

      1
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