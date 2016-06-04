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    «Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования

    Генеральный директор «Смены» Юрий Жуков заявил, что команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ из-за недостаточного финансирования.

    «Даже если бы мы нашли финансы для участия в ФНЛ, то домашние игры пришлось бы проводить в Хабаровске. Так как наш клуб дорожит своими болельщиками, мы не могли пойти на такой шаг. При этом особенно отмечу, что мы не лишены честолюбия, свидетельством чему стала победа клуба в ПФЛ в этом сезоне, а также участие в Кубке России, где наша команда достойно показывала себя в матчах с ведущими командами отечественной Премьер-лиги», – сказал Жуков.

    Отметим, что место «Смены» в ФНЛ может занять «Енисей».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2016 17:14
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