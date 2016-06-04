Дзюба: «Хочется, чтобы Россию на Евро не воспринимали всерьез»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своих ожиданиях от чемпионата Европы.

«Я на чемпионате Европы никогда не был, потому весь он для меня – большая магия. Для меня это будет, наверное, главное событие в карьере. Поехать со сборной России, играть за свою страну на таком форуме – это предел мечтаний для любого футболиста. Попасть в заявку из 23 игроков – уже большая честь, а уж выходить на поле в числе 11 футболистов основного состава...

Весь мир будет смотреть, вся наша страна – болеть. Это огромная ответственность, огромное давление, но мы на то и футболисты, готовимся к тому, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Это будет проверка для каждого из нас и для команды в целом, насколько мы будем готовы психологически, сильны духом как мужики. Все 23 игрока должны быть единым кулаком, чтобы показать Европе, что мы хорошая команда», – сказал Дзюба.

Также футболист оценил перспективы россиян на турнире.

«Хочется, чтобы мы были «темной лошадкой», которую никто всерьез особо не воспринимает. Понятно, что нас считают средней, хорошей сборной. Что касается цели, мы прекрасно понимаем, что первоочередное – это выход из группы. Это нужно обязательно, несмотря ни на каких соперников, а дальше уже будем действовать поэтапно. Это Германия, Испания, Франция, возможно, имеют право ставить себе задачи выхода в полуфинал, финал, но остальные сборные должны отталкиваться от того, как они выйдут из группы, кто на кого попадет. Вот и наша задача – выйти в плей-офф, а уже затем продвигаться как можно дальше».