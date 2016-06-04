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    Черчесов согласовал контракт с «Зальцбургом»

    Экс-тренер «Легии» Станислав Черчесов может возглавить австрийский «Зальцбург». Российский специалист согласовал детали контракта с австрийской командой.

    Стороны ждут решения нынешнего тренера «Зальцбурга» Оскара Гарсии, который в ближайшее время должен подписать соглашение с «Ноттингем Форрест».

    Черчесов хорошо знаком с австрийским футболом. С 1996 по 2002 год он выступал в составе «Тироля», а затем тренировал клуб «Ваккер», который стал правопреемником инсбрукской команды.

    Отметим, «Зальцбург» в минувшем сезоне выиграл австрийскую Бундеслигу и пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: Спортфакт

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    04.06.2016 00:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 июня 2016, 07:35

      Хорошему тренеру, хорошая команда !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2016, 01:00

      Добротная команда, с хорошим подбором игроков. Только вот никак в Европе не могут даже в Лиге Европы нормальной игры и результата показать, может хоть Черчес им нагоняя вставит и они хоть что-нибудь да зацепят...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 июня 2016, 00:39

      Вот пожалуйста и команда с ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 00:29

      Стас, хватит по заграницам, давай в Россию!

      1
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