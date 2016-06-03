Овчинников: «Без ошибок судей футбол потеряет часть своей привлекательности»

Привлекательность футбола совсем не в том,что арбитр начинает свистеть в одну сторону и делать результат по своему или чьему-то усмотрению,ломая судьбы и карьеры тренерам и игрокам! Наоборот,когда на поле идет пусть и жесткая,но честная борьба,а судья вмешивается лишь когда это необходимо,то такие матчи надолго запоминаются,а игроки и тренеры обеих команд просто благодарны судье!
Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников считает, что введение видеоповторов может пагубным образом сказаться на привлекательности футбола.
«Футбол ведь тем и хорош, что в нем есть ошибки игроков и арбитров. Людям нравится такая игра, в которой правила радикально не меняются уже более 100 лет. Это объединяет многие поколения в любви к нашему виду спорта.
Помните, как меня удалили в матче Евро-2004 со сборной Португалии? В том эпизоде я не играл рукой за пределами штрафной площади и не заслуживал удаления, но если бы таких ошибок не было, футбол бы потерял часть своей привлекательности. Мне идея с видеоповторами не внушает доверия», – подчеркнул Овчинников.