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    Овчинников: «Без ошибок судей футбол потеряет часть своей привлекательности»

    Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников считает, что введение видеоповторов может пагубным образом сказаться на привлекательности футбола.

    «Футбол ведь тем и хорош, что в нем есть ошибки игроков и арбитров. Людям нравится такая игра, в которой правила радикально не меняются уже более 100 лет. Это объединяет многие поколения в любви к нашему виду спорта.

    Помните, как меня удалили в матче Евро-2004 со сборной Португалии? В том эпизоде я не играл рукой за пределами штрафной площади и не заслуживал удаления, но если бы таких ошибок не было, футбол бы потерял часть своей привлекательности. Мне идея с видеоповторами не внушает доверия», – подчеркнул Овчинников.

    Источник: Известия

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    03.06.2016 18:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 июня 2016, 22:37

      Привлекательность футбола совсем не в том,что арбитр начинает свистеть в одну сторону и делать результат по своему или чьему-то усмотрению,ломая судьбы и карьеры тренерам и игрокам! Наоборот,когда на поле идет пусть и жесткая,но честная борьба,а судья вмешивается лишь когда это необходимо,то такие матчи надолго запоминаются,а игроки и тренеры обеих команд просто благодарны судье!

      1
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      Рейтинг: -11

      Мохнатый 3 июня 2016, 19:04

      Нет, ничего футбол не потеряет, а наоборот приобретет.

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      Рейтинг: +24

      AspiD123 3 июня 2016, 19:02

      Согласен.

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