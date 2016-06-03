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    Ансальди: «Закончилось мое время в России. Спасибо за все, «Зенит»

    Бывший защитник «Зенита» Кристиан Ансальди попрощался с болельщиками петербургского клуба. Напомним, что аргентинского футболиста у сине-бело-голубых приобрел «Дженоа».

    «Закончилось мое время в России. По прошествии стольких лет, я хочу поблагодарить всех моих коллег, с кем я работал в эти годы. Эти люди навсегда останутся в моем сердце.

    Также хочу поблагодарить болельщиков «Зенита», которые всегда показывали мне свою любовь и привязанность. Посылаю вам большой привет и благодарю за всю вашу любовь. Надеюсь, что игроки продолжат радовать вас своими успехами, ведь вы этого заслуживаете. Спасибо большое, «Зенит», – сообщил Ансальди.

    Источник: Instagram

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    03.06.2016 17:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 3 июня 2016, 21:03

      Удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 3 июня 2016, 18:18

      Да ты Рубин благодари

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 июня 2016, 18:05

      Про Рубин ни слова

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      MrZLOba > vvv246 5 июня 2016, 12:27

      ты это откуда знать можешь? папка небось говорил?)

      0
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